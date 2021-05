Nuno Matos celebra 25 anos de carreira | AutoSport

Nuno Matos vai estar à partida da Baja TT Montes Alentejanos, prova inaugural do Campeonato Portugal de Todo-o-Terreno de 2021, que se realiza dias 15 e 16 de maio. Um evento que marca o início de uma época desportiva com um significado muito especial para o piloto, que comemora 25 anos de carreira: “É uma efeméride que me provoca uma alegria difícil de transmitir por palavras. Um percurso de que me orgulho, mas que, ao mesmo tempo, não é só meu. É de todas as pessoas incríveis que tenho tido a sorte de ter ao meu lado: família, patrocinadores, equipa, amigos e adeptos. Todos tiveram um contributo essencial para chegar até aqui e estou-lhes muito agradecido”, afirmou o piloto.



Na época que agora começa, Nuno Matos continuará a ser navegado por Joel Lutas no FIAT Fullback Proto, carro que esta temporada surge com uma grande novidade, as cores da BP Ultimate e Castrol: “É muito bom, mas também uma responsabilidade, poder contar com o apoio e confiança destas duas grandes marcas, bem como de todos os patrocinadores que há muito me acompanham, obrigado a todos”, frisou o campeão nacional de 2016.

A prova de abertura do campeonato, disputada na região de Beja, constitui assim o início de um ano de celebração: “Gostei muito de disputar esta baja na época passada e por isso vamos estar novamente presentes. Este ano fechamos um ciclo com o nosso carro e a ideia é realizar algumas provas do nacional, com o objetivo de comemorar os meus 25 anos de percurso no TT. No entanto, dada a situação que hoje vivemos, iremos avaliar cada participação prova a prova”, comentou Nuno Matos, que acrescenta: “Para já, o foco é estarmos a cem por cento no próximo fim de semana. Fizemos um curto teste, mas não rodávamos desde a última Baja Portalegre 500, por isso a verdadeira adaptação ao ritmo de competição será feita ao cronómetro.”

A Baja TT Montes Alentejanos tem início sábado, dia 15 de maio, com um Prólogo de 6 quilómetros e dois Setores Seletivos de 81 quilómetros, os quais se repetem no domingo, 16, derradeiro dia do evento de abertura da temporada.

Principais Títulos

Campeão Nacional de Todo-o-Terreno T1 – 2016

Vencedor Taça FIA de Bajas – 2010

Campeão Nacional de Todo-o-Terreno T2 – 2009

Campeão Nacional de Todo-o-Terreno T8 – 2007 e 2008