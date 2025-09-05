Nove T1+ confirmados: Baja TT Sharish Gin promete espetáculo no Todo-o-Terreno

A uma semana do arranque, a 37.ª edição da Baja TT Sharish Gin, organizada pela Secção de Motorismo da Sociedade Artística Reguenguense, já revela um elenco de pilotos que promete eletrizar as pistas alentejanas.

A prova, que se inicia a 12 de setembro, destaca-se pela impressionante lista de inscritos FIA, que inclui nada mais nada menos do que nove veículos da categoria T1+, garantindo uma competição ao mais alto nível.

Destaque Internacional: o brilho dos T1+

A categoria T1+ apresenta um alinhamento de luxo, com seis Toyota e três Mini a disputarem a vitória. Ao volante das máquinas do construtor japonês, estarão nomes sonantes como Yazeed Alrajhi, vencedor da Taça do Mundo em 2021 e 2022 e triunfador do Dakar este ano. A ele junta-se o campeão nacional João Ferreira, recente vencedor da Baja Aragón; o americano Seth Quintero, campeão do mundo T3 em 2023; Henk Lategan, campeão sul-africano em 2024 e segundo classificado; Francisco Barreto e o polaco Wlodzimierz Grajek, piloto que ocupa a 3.ª posição na FIA European Baja Cup.

Nos Mini, a X-Raid Mini JCW, equipa que lidera a Taça da Europa, traz Guillaume de Mévius e Denis Krotov, além do regressado Alejandro Martins, prometendo uma forte oposição.

Challenger e SSV: jovens promessas e líderes nacionais

Na Categoria Challenger (T3), o destaque vai para os três Taurus do Team Transfradelos, equipa que lidera o Campeonato de Portugal, com Tiago Reis (atualmente 1.º T3 e 3.º da classificação absoluta do CPTT), Edgar Reis e Daniel Silva. A liderar esta categoria na Taça da Europa apresenta-se Miguel Angel Valero em Can-Am. De referir ainda a presença do português Kaizen, que será pilotado por Amândio Alves.

Entre os SSV, a atenção recai sobre Gonçalo Guerreiro, em Polaris, recente vencedor desta categoria na Baja Aragón e que em Portugal lidera à geral no CPTT, ocupando também o 1.º lugar entre os SSV. Merece também menção Afonso Oliveira, de apenas 18 anos, piloto da SantagRacing, equipa que ocupa o 1.º lugar na Taça da Europa, onde este jovem talento lidera entre os SSV e na competição Júnior.

Competição nacional: lutas abertas pelos títulos

No evento FIA, os T1 terão César Sequeira em Mercedes, líder desta categoria no CPTT, a lutar contra Sérgio Matos, José Rogeira, Jorge Cardoso, Edgar Condenso e Lino Carapeta, que estão a discutir o título nacional.

No evento nacional, surgem os restantes líderes do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno (CPTT): Johannes Senders na Fiat Fullback Proto, que é o 1.º T8; Sérgio Mourato em Nissan Navara, o 1.º dos T9; e Sarah Senders e Leonor Barreto, ambas em Nissan, que ocupam ex aequo o 1.º lugar na competição feminina. Esta prova alarga-se a quatro participantes femininas com o regresso de Margarida Sá em Suzuki e a estreia de Anabela Reis em Can-Am. Nos T2, ambos em Nissan, o jovem Vasco Franco terá Sarah Senders como adversária.

O percurso: um desafio de quase 700 quilómetros pelo coração do Alentejo

A 37.ª edição da Baja TT Sharish Gin Reguengos/Mourão 2025 para a competição automóvel terá um total de 697,62 quilómetros, dos quais 417,53 cronometrados.

A prova inicia-se na manhã de sexta-feira, dia 12 de setembro, com um prólogo de 5,71 km a disputar em Mourão. O percurso divide-se em duas etapas, com o prólogo a ser seguido por quatro setores seletivos adicionais. No sábado, haverá duas passagens por um troço de 116,16 km, entre Granja e Alandroal. No domingo, os concorrentes enfrentarão novamente uma dupla passagem por um troço cronometrado de 89,70 km, que se inicia em Casas Novas de Mares e termina em Reguengos. A cerimónia de entrega de prémios está agendada para as 17h30 de domingo.

A Baja TT Sharish Gin não é apenas uma prova desportiva; é um evento que dinamiza a região do Alentejo, atraindo entusiastas e promovendo o turismo local. A capacidade de reunir um número tão expressivo de participantes, incluindo estrelas internacionais e jovens talentos, demonstra a vitalidade do todo-o-terreno em Portugal e a excelência da organização. As paisagens alentejanas, com os seus desafios únicos, proporcionam um cenário ideal para esta modalidade, onde a perícia dos pilotos e a resistência das máquinas são postas à prova ao limite.