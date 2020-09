Prolongamento do estado de alerta cancela Baja TT do Pinhal

Escuderia Castelo Branco forçada a cancelar a prova. Situação de alerta por risco de incêndio prolongada até domingo

A Baja TT do Pinhal, agendada para os dias 12 e 13 de setembro, ou seja, este fim-de-semana, foi cancelada. O prolongamento da situação de alerta por risco de incêndio rural determinou a não realização da ronda que marcaria o regresso da actividade no todo-o-terreno depois da suspensão provocada pela pandemia do SARS-COV2.



A organização da Baja TT do Pinhal não teve outra opção e foi forçada a cancelar a prova pontuável para o Europeu e para a Taça do Mundo FIM de Bajas, bem como para o Campeonato de Portugal de TT e para o Campeonato Nacional de TT.

“Fomos surpreendidos com esta decisão tomada de forma unilateral pelo senhor ministro. Fomos informados pela televisão do sucedido. Não entendemos a precipitação da decisão até porque as temperaturas baixaram substancialmente do fim-de-semana passado para agora, reduzindo drasticamente o risco de incêndio. Tínhamos todos os planos de acção preparados, nomeadamente com a Protecção Civil nacional para fazer face a qualquer problema que surgisse. Lamentamos profundamente a decisão tomada quando tínhamos cerca de 90 por cento dos concorrentes, vindos de vários pontos do mundo, para participarem na Baja TT do Pinhal de 2020”, afirmou o presidente da Escuderia Castelo Branco

A edição da Baja TT do Pinhal delineada pela Escuderia Castelo Branco tinha um percurso em que 80 por cento da área já tinha ardido, infelizmente, nos últimos anos.