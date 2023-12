MOMENTOS DO ANO: CPTT: Tiago Reis tricampeão de Portugal de TT | AutoSport

A dupla Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hilux T1+) venceu a Baja Oeste de Portugal, e conquistou o título nacional de Todo-o-Terreno, tornando-se tricampeão no TT, isto depois do piloto ter migrado da Montanha para o Todo-o-Terreno: “Uma alegria imensa e um sentimento de objetivo cumprido”. Foi desta forma que Tiago Reis descreveu no final da Baja do Oeste de Portugal o sentimento que o invadia ao voltar a conquistar o título de Campeão Nacional Absoluto de Todo-o-Terreno. “Trabalhamos muito desde do primeiro dia em que começamos a programar esta época, focados neste objetivo. Sentir a missão cumprida é um sentimento brutal de satisfação. Não só por nós, por mim e pelo Valter, mas por toda uma equipa, o Team Transfradelos, os nossos mecânicos, e todo o staff de apoio que tudo faz para que na estrada possamos ter este resultado e conquistar este título” disse Tiago Reis, no final da penúltima prova do calendário e que selou definitivamente as contas do CPTT para o piloto famalicense.

É o terceiro título nacional para Tiago Reis e Valter Cardoso, “Todos diferentes, mas todos muito saborosos” referiu o navegador Valter Cardoso, “feliz por mais uma época em que conseguimos atingir o nosso objetivo”.

Na Baja TT Oeste de Portugal, Tiago Reis selou a quarta vitória na temporada, nas seis provas até aí realizadas, um campeonato em que somou mais dois segundos lugares no pódio, o que diz bem da regularidade demonstrada ao longo de toda a época. “O CPTT é muito disputado e não há margem para erro, e, sem ser pretensioso, nós fomos efetivamente os melhores. Entramos em todas as corridas sempre a dar o máximo e a tentar tirar todo o partido da nossa Toyota Hilux T1+ e por tudo o que fizemos, creio que é um título merecido”, acrescentou Tiago Reis.