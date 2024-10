Mítica Baja Portalegre 500 é no próximo fim de semana

Terminado o CPR 2024, agora é a vez de uma das clássicas mais interessantes do panorama nacional, a Baja Portalegre 500, evento que vai contar com cerca de 400 participantes.

A prova que integra o calendário da Taça do Mundo FIA de Bajas decorre entre 17 e 19 de outubro, num percurso de centenas de quilómetros, disputado no Alto Alentejo e Ribatejo. O evento do Automóvel Club de Portugal, onde também se discutem os campeonatos nacionais de TT e a European Cup SuperFinale promovida pela Yamaha, promete emoção e espetáculo a milhares de espetadores.

A Baja Portalegre 500 é uma das mais importantes provas da Taça do Mundo FIA da especialidade e o ponto alto da temporada do todo o terreno nacional. O evento do Automóvel Clube de Portugal conta, nesta 38ª edição, com 383 equipas inscritas – um número sem paralelo noutras provas – distribuídos pelas categorias de Automóveis (98), Motos (101), SSV (94), Quads (29), Promoção / Hobby (27) e Mini Baja (34). Pilotos que, na noite de quinta-feira (17 de outubro), vão ser saudados por milhares de pessoas na cerimónia de partida, no Jardim do Tarro, no centro de Portalegre.

A partir de sexta-feira, os concorrentes enfrentam um percurso cujo grau de dificuldade foi reforçado pelas recentes chuvas que também assolaram a região do Alentejo e do Ribatejo. Ao todo, são 638,01 quilómetros para os automóveis (407,62 quilómetros cronometrados), 601,38 quilómetros para as motos, SSV e quads (366,02 cronometrados), e 229,79 quilómetros para as categorias Promoção e Hobby (169,9 cronometrados).

Uma zona espetáculo em pleno Campo Militar de Santa Margarida, que vai acolher uma exposição de meios da Brigada Mecanizada, bem como um novo percurso desenhado na freguesia da Bemposta (concelho de Abrantes) marcam as novidades deste ano. O parque de assistência e o centro operacional da prova estão localizados em Portalegre, no NERPOR, que também recebe a conferência de imprensa final e a cerimónia de entrega de prémios, no sábado.