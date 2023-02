Miguel Barbosa: “Queremos ver carros que vencem o Dakar, T1+, ou SSV?” | AutoSport

Um dos pontos que se ouve muito falar nos ‘bastidores’ do TT é a coexistência, que é cada vez maior, dos T1 (agora com os T1+) com T2, T8, T9, T3 e T4, estas duas últimas categorias, as dos SSV. Se os T2, T8 e T9 não fazem ‘sombra’ aos T1/T1+, já os SSV, T3 e T4, sim. Mesmo limitados em termos de velocidade máxima, e com motores muito menos potentes que os T1, são muito mais ágeis, leves e é aqui que a tipologia de traçado entra na equação. Há dias o AutoSport foi ver as classificações das três provas de Beja, e sendo esta a prova mais rápida do calendário, os SSV aparece menos nas classificações finais, mas nas restantes provas, se fizermos o exato mesmo exercício é fácil perceber que os SSV cada vez mais se misturam no Top 10. João Dias foi terceiro no Campeonato com um T3, foi segundo na Baja Oeste e em Portalegre e terceiro em Loulé e na Baja TT Norte de Portugal. Claro que o seu Can Am é bem guiado, daí os resultados, pois o carro só por si não significa um pódio. Alexandre Ré já venceu uma prova à geral de SSV.

Contudo, para muitos, a questão é se são esses carros que as pessoas querem ver no TT a lutar pelos triunfos. Miguel Barbosa tem dúvidas: “todos os carros são válidos e necessários, o que eu tenho é dúvidas se devem estar todos a lutar pela mesma coisa. Porque acho que são veículos completamente diferentes, acho que não se pode por a competir veículos tão diferentes e Portugal ‘agrava’ esse problema, chamemos-lhe assim, porque muitos dos percursos têm médias lentas, são muito encadeados, e isso faz sobressair a performance dos T3, T4.

Por outro lado, são uma ótima porta de entrada para o Todo-o-Terreno, pelo que é preciso encontrar aqui um equilíbrio. A FIA pensa no Dakar, o que não é um problema, pois as médias são muito mais altas, mas para provas como as nossas é um problema e isso deixa-nos a pensar o que queremos ver a vencer provas.

Se formos ver uma prova, o público, o que é que eu quero ir ver?

Quero ir ver carros que vencem o Dakar, T1+, carros que dão um espetáculo enorme – e acho que é isso que chama o público às provas – ou queremos ver os SSV, os T3 e os T4?

É um equilíbrio difícil…

Acho que todos são necessários, até porque os T3 e T4 são uma ótima porta de entrada para o TT, e são necessários e estamos a ver isso acontecer mais lá fora com os T3 e T4, chamar mais jovens, portanto isso é fantástico, por outro lado estamos a por a competir pelo mesmo poleiro, e aí é que eu acho que está errado, veículos com características completamente diferentes.

E eu acho que isso pode ser dúbio, mas é para ir acelerar e cada um dá o seu melhor. Torna o campeonato mais interessante, com mais veículos, e isso é positivo…”, disse no programa Há Prova, da FPAK.