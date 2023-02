Miguel Barbosa: primeira prova deverá ser a Baja TT Dehesa Extremadura | AutoSport

Miguel Barbosa, piloto da BP Ultimate Adventure Team, deverá receber a sua Toyota Hilux a meio de março e tem previsto estrear o carro na Baja TT Dehesa Extremadura, segunda prova do CPTT 2023. Depois de ter participado em Portalegre, ganhando o prólogo, depois de um bom SS na tarde do primeiro dia, tiveram um problema com o motor e partiu-se um disco de travão, pelo que o resultado ficou condicionado, mas ficou evidente o potencial do carro. Agora, quando o oito vezes campeão nacional receber o carro vai dividir-se entre Portugal e provas no estrangeiro: “não está ainda tudo fechado, só tenho o carro em meados de março, e queremos estrear o carro na Extremadura. Depois logo se vê. A ideia é fazer duas ou três provas nacionais, Reguengos, Portalegre, depois Aragon, Marrocos e ainda outra Baja na Europa”, disse Miguel Barbosa.