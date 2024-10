Miguel Barbosa: “muito satisfeito por voltar às vitórias, em Portalegre é ainda mais especial”

Miguel Barbosa escreveu mais um capítulo épico na história da Baja Portalegre 500! Com uma vitória espetacular, o piloto português conquistou pela quarta vez a prova mais desafiadora do todo-o-terreno nacional. A bordo de um Taurus T3 Max, que foi um verdadeiro touro indomável, Barbosa fez história ao tornar-se no primeiro piloto a vencer a Baja Portalegre 500 com um veículo da categoria T3. Uma conquista que demonstra a evolução tecnológica do automobilismo off-road e a coragem de quem ousou desafiar os limites. Após 17 longos anos desde o seu último triunfo em Portalegre, Barbosa aproximou-se do recorde de cinco triunfos de Filipe Campos, consolidando o seu lugar entre os maiores nomes dos rally raid portugueses.