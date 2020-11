Miguel Barbosa já é Campeão Nacional

Miguel Barbosa conquistou hoje o oitavo título da sua carreira desportiva em Todo-o-Terreno. A anulação da Baja TT Idanha-a-Nova numa fase do campeonato em que tinha assumido a liderança do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno apesar de ter menos um resultado que os seus mais diretos adversários, permitiu ao piloto do BP Ultimate Vodafone Team sagrar-se campeão a partir do momento em que subiu ao palanque de partida da Baja Portalegre 500: “Estou muito satisfeito pela conquista deste título no ano em que regressei ao Todo-o-Terreno. Trabalhámos ao longo de todo este ano atípico com esse objetivo e fomos recompensados. Quero agradecer aos meus patrocinadores, ao Pedro Velosa, à minha equipa e a todos aqueles que de alguma forma contribuíram para este êxito ”, referiu Miguel Barbosa no final de SS1 da Baja Portalegre 500.