Miguel Barbosa e os novos T1+: “enchem-nos as medidas, são fora do comum, como os WRC” | AutoSport

Miguel Barbosa, piloto da BP Ultimate Adventure Team, fala sobre os novos T1 e o que podem esperar os adeptos destes novos carros que nasceram para o Dakar 2022, já foram vistos em Portugal duas vezes o ano passado, mas agora começam a chegar ao CPTT: “Acho que os T1+ são o futuro, é aquele carro que nós pilotos há muitos anos ambicionávamos que chegasse ao TT, porque é um carro que é mais seguro, a meu ver, mais espetacular, para o público ver. O que queremos são carros espetaculares para o público ver, são os carros que vencem o Dakar, penso que é um luxo podermos ter estes carros cá.

É um carro é é uma evolução dos T1 que guiamos, não é no motor que estes carros fazem a diferença mas sim no chassis, carros mais largos, com maior curso de suspensão, rodas muito maiores, isso permite muito mais andar no mau piso, há menos furos, é positivo em todos os aspetos , as o que foco mais é a segurança.

É um carro que nos enche as medidas, fora do comum é como os WRC e eu acho que é isto que o desporto automóvel tem que ser, carros que nos enchem as medidas, carros de imaginário. Já os vimos em Reguengos, depois também em Portalegre, é disso que o desporto automóvel precisa, e depois são uns aviões a andar…”