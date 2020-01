Miguel Barbosa crítico da data de arranque do CPTT

Miguel Barbosa, sete vezes campeão nacional de todo-o-terreno, anunciou ontem o seu regresso à modalidade após quatro épocas no CPR.

Já o vimos na Baja Portalegre 500 em 2019, com aquela que será a sua nova ‘montada’ para 2020, uma Toyota Hilux da equipa Overdrive, mas ironicamente o piloto não vai marcar presença na primeira prova da competição porque esta se disputa-se muito cedo na temporada, e a Overdrive, que esteve, como bem se sabe, muito representada no Dakar, com várias Hilux, não tem carro disponível a tempo da primeira prova do CPTT: “A data é completamente infeliz, não podemos ter uma prova nesta data por vários motivos, a começar pelo facto do evento mais importante do mundo do TT, que é o Dakar, e lá temos pilotos, mecânicos, carros, logística, equipas, que estão presentes no nosso campeonato nacional, portanto não é possível tê-las cá ao mesmo tempo e por isso temos que ver isto como um todo.

Por outro lado é muito cedo e os pilotos, mais ou menos profissionais precisam do início do ano para reunir apoios, reunir com empresas, e finalizar os seus projetos, seja desportivamente, seja em termos técnicos ou em termos financeiros, e depois isso também deixa um grande vazio no campeonato de quatro meses”, disse Miguel Barbosa que quanto ao seu novo projeto: “Estou muito satisfeito por regressar ao todo-o-terreno integrado num projeto ambicioso, muito profissional e extremamente motivador. Depois da participação em Portalegre, onde gostei imenso de pilotar a Hilux e confirmamos todo o seu reconhecido potencial, surgiu a oportunidade de fazermos esta temporada com uma Toyota da equipa Overdrive o que me permite ambicionar lutar por vitórias e pelo campeonato.

Agradeço aos meus patrocinadores e ao Jean-Marc Fortin todo o empenho em tornar este desafio uma realidade e estou naturalmente muito satisfeito por poder anunciar a minha participação na temporada de 2020 nestes moldes”, refere Miguel Barbosa, que confirmou que este ano de 2020 não irá fazer provas do Campeonato de Portugal de Ralis.