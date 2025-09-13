Mathieu Baumel, triunfo da resiliência rumo ao Dakar: “com trabalho e exercícios, comecei a acreditar que era possível”

Mathieu Baumel regressou hoje às pistas do todo-o-terreno, superando todas as expectativas após um grave acidente que resultou na amputação da sua perna direita. O francês qualifica a sua presença em Portugal como “uma sensação incrível”, marca um momento significativo na sua recuperação.

Até aqui, o regresso à competição tem corrido bem, conforme o próprio copiloto confirmou, revelando que a adaptação, tanto mentalmente quanto com a prótese, dentro e fora do carro, era uma das maiores preocupações. Contudo, Baumel mostra-se “muito contente”, apesar de “algumas pequenas coisas ainda por resolver”. A colaboração com o piloto Guillaume de Mévius e o desempenho do carro foram “maravilhosos”, resultando num “dia muito bom” revelando ainda que não esperava estar tão rapidamente num nível tão elevado.

Em declarações ao 16 Válvulas, Baumel diz que “É sempre incrível estar em Portugal, tudo está a correr bem neste meu regresso. Não sabia muito bem como ia ser a nível da cabeça, a nível da minha prótese, mas estou muito contente. Ainda há algumas pequenas coisas a acertar, porque com a prótese ainda não consigo tudo perfeitamente, tenho algumas dores num ombro, mas no geral foi um dia muito bom. Estive com o Guillaume, o carro funcionou maravilhosamente bem e, no final, foi realmente um grande dia.

Não pensei que tão depressa pudesse sentir-me tão bem” começou por dizer Baumel, que pouco depois do acidente, já tinha em mente voltar a estar na partida das provas: “o médico avisou-me que para este mês não havia certezas de que seria possível. Aos poucos, com o trabalho, os exercícios, o acompanhamento dos fisioterapeutas, e também com a família e os amigos, que me incentivaram muito, comecei a acreditar que talvez fosse possível. E aqui estou! Foi um objetivo que coloquei na minha cabeça e passei a pensar que poderia ser viável, desde que os exames o confirmassem.

E ao conversar com o Guillaume, dissemos que talvez fosse boa ideia começar com uma pequena prova, para ver como tudo corria. E foi por isso que estamos aqui este fim de semana”, disse Mathieu Baumel, que espera noutra altura regressar a Portugal: “Sim, quero regressar. Espero fazer algo de bom com o Guillaume. Se formos capazes, quero lutar por vitórias, ganhar algumas especiais e, quem sabe, conseguir ainda mais…”