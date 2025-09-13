Mathieu Baumel: regresso de um campeão, sete meses depois

Mathieu Baumel, um dos mais laureados copilotos na história do Rali Dakar, com quatro triunfos obtidos ao lado de Nasser Al-Attiyah, das cinco do piloto, está de volta à competição, na Baja Sharish Gin, Reguengos/Mourão, em Portugal.

O navegador francês regressa apenas sete meses após ter sofrido a amputação da perna direita, consequência de um atropelamento que foi vítima. As lesões graves levaram à amputação e desde aí Baumel tem dedicado os seus esforços à adaptação a uma nova prótese e à preparação física específica para este regresso.

A sua primeira está a realizar-se este fim de semana, tendo o francês voltando para o lado do belga Guillaume de Mevius, no seu habitual Mini JCW T1+. O objetivo é, claro, ganhar ritmo para o Rali Dakar 2026.

Este regresso de Mathieu Baumel ao desporto motorizado, após uma lesão tão grave, é um testemunho notável da resiliência humana e da paixão pelo automobilismo. A adaptação a uma prótese e a superação dos desafios físicos e psicológicos inerentes a um regresso à competição de alta intensidade são um exemplo absolutamente inspirador.

A sua experiência e conhecimento serão, sem dúvida, um trunfo valioso para a equipa, e a sua determinação em alcançar o Dakar 2026 sublinha a sua dedicação inabalável ao papel de copiloto.