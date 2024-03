Maria Luís Gameiro/José Marques estreiam Mini JCW Rally Plus na Baja BP Ultimate Rally-Raid | AutoSport

Depois de algumas semanas de ansiedade e uma verdadeira onda de especulação em torno da equipa e o seu programa para a temporada de 2024, é chegada a altura de anunciar a “contratação” de um novo “membro” ao Team Motivo JCB. Assim, está agora confirmado que a dupla Maria Luís Gameiro/José Marques vai disputar a totalidade das próximas provas do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno – bem como algumas da competição congénere espanhola – com um Mini John Cooper Works Rally Plus, da Categoria T1+.

A equipa liderada por José Gameiro surge, desta forma, com argumentos de peso numa temporada em que a piloto Maria Luís Gameiro – vencedora em 2023 da Taça Feminina de pilotos no Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno e vice-campeã da categoria T1 no campeonato Espanhol, se apresenta, consequentemente, com novos objetivos.

Maria Luís Gameiro não esconde o seu entusiasmo em relação ao novo carro e a este debute, que acontecerá dentro de sensivelmente um mês, em Grândola: “Este é um passo enorme para mim e para toda a equipa. Um passo que nos deixa muito contentes, mas, adicionalmente, com maiores responsabilidades… Estou muito entusiasmada e, ao mesmo tempo, muito confiante relativamente à escolha que fizemos. O Mini JCW Rally T1+ é um dos carros mais competitivos na sua categoria. As performances e os resultados comprovam-no. Toda a equipa e eu em particular, tem muito que trabalhar durante o próximo mês, mas sei que vamos estar na máxima força na Baja BP Ultimate.”

A piloto acrescenta que “Este será um ano muito desafiante, mas que, todos sabemos, representa uma inquestionável subida de patamar. Espero corresponder a este novo desafio e, assim, dar continuidade à evolução que todos temos revelado.

Face ao antigo Mini T1, a nova “máquina” do Team Motivo JCB apresenta diferenças relevantes e nas mais variadas vertentes. Desde a carroçaria, com melhorias na aerodinâmica, suspensão com maior curso, motor mais potente, travões maiores, maior distância entre eixos, vias mais largas, etc. É no sentido de tomar o pulso a todas diferenças que a equipa vai de imediato colocar “mãos à obra” e fazer rolar o novo carro, tendo já delineado um exigente calendário de testes e de preparação física da dupla que o vai tripular, com vista à presença na Baja BP Ultimate Rally-Raid.