Maria Luís Gameiro com grande desafio: 1ª mulher a guiar o Mini JCW T1+

É já esta semana que vai para a estada a prova portuguesa pontuável para o Campeonato do Mundo de Ralis TT, o BP Ultimate Rally Raid. Pois é neste cenário de “Mundial” de TT que a dupla que defende as cores do Team Motivo JCB vai estrear em competição MINI JCW T1+. Maria Luís Gameiro e José Marques estão a postos para aquele que promete ser o desafio do ano para eles e para toda a equipa.

A prova organizada pelo Automóvel Clube de Portugal e cuja estrutura representa uma novidade absoluta no panorama do TT Nacional, estará na estrada entre os dias 2 e 7 de Abril e contará com mais de 1000 quilómetros ao cronómetro, divididos entre a região de Grândola, Ribatejo, Alto Alentejo e ainda uma incursão em Espanha.

Para o Team Motivo JCB, que será também a única mulher portuguesa em prova, esta segunda jornada de 2024 do Campeonato de Portugal de TT (para o qual pontua apenas nos dois primeiros dias) tem um significado especial por várias razões, Maria Luís Gameiro explica que “para nós será uma semana exigente, mas, estou certa, também muito gratificante e de enorme aprendizagem. Vamos estrear um carro novo, eu vou voltar a ter o José Marques como navegador e vamos estar no meio de um verdadeiro ´lago de tubarões´ que é a lista de presenças nesta prova de cariz Mundial…”

A piloto de Cascais acrescenta que “nada disto me assusta ou me coloca sob pressão. Antes pelo contrário! Sabemos das nossas capacidades e onde nos situamos neste valiosíssimo plantel, com o qual concorremos. Vais se muito interessante estar no mesmo pelotão no qual, entre homens e mulheres, estão a maioria dos campeões do Mundo da especialidade nos últimos anos. É muito entusiasmante fazer parte desta lista de inscritos. Vamos dar o nosso melhor, mas acima de tudo, queremos aprender. Nesse sentido, o objetivo principal para a próxima semana é terminar a prova. Tudo o que conseguirmos além disso será encarado com um bónus!”

Assim, é com muito entusiasmo e um enorme sentido da responsabilidade que Maria Luís Gameiro se tornará a primeira mulher em todo o Mundo a competir aos comandos do Mini JCW T1, aquele que é dos carros do momento no que ao TT internacional concerne, e fá-lo precisamente numa prova de cariz Mundial. Este é um pequeno detalhe, mas por si só representa muito para a Maria Luís Gameiro e todos aqueles que a acompanham e apoiam. O Team Motivo JCB está adicionalmente representado na prova dedicada ao CPTT pela dupla Tomás Gameiro/António Saraiva, que regressam à competição cerca de um mês depois de terem alcançado o seu primeiro pódio na categoria T2, assegurado na ronda de abertura do campeonato, a Baja ESC Online Monte Alentejanos

Relativamente à prova, depois do dia de verificações técnicas e documentais, a 2 de abril, competição “a sério” arranca no dia 3 de abril, com o Prólogo (5kms), a disputar em Grândola. Os resultados do Prológodeterminam a ordem de partida para os dois setores a disputar na tarde do mesmo dia entre Santiago do Cacém e Grândola.

A segunda etapa(quinta-feira, 4 de abril) -com início em final em Grândola num total de 220 quilómetros -encerra as hostilidades em termos de CPTT. Segue-se a tirada mais longa do Rally(sexta-feira, 5 de abril), num traçado desenhado entre o Ribatejo e ao Alto Alentejo, para terminar em Badajoz,

É daquela cidade espanhola que arranca a etapa de sábado, tendo a especial cronometrada início na localidade deVillafranca de Los Barros, a sul de Badajoz. Neste mesmo dia, os concorrentes regressam a Grândola, onde pernoitam, sendo já no sudoeste alentejano que se disputa a derradeira etapa da prova, com 133 quilómetros que vão acolher todas as decisões da prova.,

Extensão das etapas

Etapa 1: Prólogo- 5 km e SS 1 e 2 – 103 km; Etapa 2: SS3 – 220 km; Etapa 3: SS4 – 282,87 km

Etapa 4: SS5 – 270 km; Etapa 5: SS6 – 133 km; Total SS: 1.008,87 km; Total do percurso: 1.758,41 km