Baja Portalegre 500, Luís Portela de Morais: “um pódio no Portalegre à geral é um sonho” | AutoSport

O BP Ultimate Adventure Team esteve em destaque na Baja Portalegre 500. Luís Portela Morais colocou o seu OT3 no pódio absoluto e da Categoria TT3.

Tendo pela primeira vez os seus quatro pilotos a competirem num mesmo evento, o BP Ultimate Adventure Team esteve em destaque na Baja Portalegre 500, a prova rainha da modalidade em Portugal e uma das mais importantes competições de todo-o-terreno a nível mundial.

Destaque para o início fulgurante de Miguel Barbosa e Lourenço Rosa, que ocuparam os dois primeiros lugares do prólogo, e para o notável resultado de Luís Portela Morais que subiu ao pódio absoluto e nos TT3. A celebrar 20 anos de participações na mítica prova alentejana David Megre deu espetáculo com uma pouco comum moto a dois tempos.

Luís Portela de Morais navegado por Tomás Neves terminou a corrida num fantástico 3º lugar absoluto,sendo ainda 2º entre os T3 e tendo ocupado durante vários quilómetros a liderança da prova em SS3: “Foi excelente. Foi muito duro porque o piso estava muito molhado. Entrámos bem na derradeira especial que estava muito escorregadia. Até meio da especial vínhamos a andar muito forte. Depois ficamos sem visibilidade. Não conseguíamos ver nada. Fiz 40 km sem óculos, mas acabámos. Objetivo cumprido. Era difícil ganhar ao João Dias, mas fazer um pódio no Portalegre à geral é um sonho”.