Lino Carapeta: “Os SSV tiram um pouco da magia do que era o tradicional Todo-o-Terreno”

O piloto que sempre teve uma paixão enorme pela Land Rover ou seis derivados, começou a sua carreira no Trial, e faz TT desde o virar do Séc XXI, confessou-nos agora que o Todo-o-terreno está a passar por uma enorme transição, de que, a exemplo de muita gente, não é grande adepto, a ‘moda’ dos SSV.

Falámos com Lino Carapeta no final da Baja Portalegre 500, onde o veterano piloto de TT, cujo ponto alto da carreira na modalidade foi a brilhante vitória do Team Tanqueluz/Paredecar, quando fez dupla com Rui António na Baja TT de Reguengos 2010, e bateram Miguel Barbosa por poucos segundos depois de uma prova extremamente enlameada, nos falou do que têm sido todos estes anos de TT, algumas histórias de Portalegre, como a deste ano em que ficou mais de 40 minutos de ‘rodas penduradas’.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros