João Ramos não baixa os braços: “Enquanto matematicamente for possível, não vou levantar o pé” | AutoSport

É com a determinação de quem não está disposto a baixar os braços na luta pelo título que João Ramos, navegado por Jorge Carvalho e aos comandos da Toyota Hilux T1+, vai abordar a Baja Oeste de Portugal, sexta e antepenúltima jornada do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno AM|48, este próximo fim de semana (7 e 8 de outubro).

O piloto da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal promete, como sempre, dar o seu melhor nos 347,28 quilómetros ao cronómetro da prova, que vai decorrer em trilhos dos concelhos de Alenquer, Azambuja, Bombarral, Cadaval, Óbidos, Sobral de Monte Agraço e de Torres Vedras: “Em termos de objetivos, esta prova não será diferente das anteriores. Enquanto matematicamente for possível, não vou levantar o pé e apenas pensarei em andar rápido para alcançar a vitória, de modo a manter vivas as possibilidades de discutir o primeiro lugar no campeonato. Seguramente que não terei uma tarefa fácil, atendendo à forte concorrência, mas estou bastante motivado para conseguir um bom resultado”, assegura o piloto da Toyota Hilux T1+ que ostentará o número 599 nesta prova organizada pela Escuderia de Castelo Branco.

A Baja Oeste de Portugal, organizada pela Escuderia de Castelo Branco e cujo centro nevrálgico (Parque de Assistência) será na vila do Cadaval, arranca no sábado, com a disputa do prólogo (6,28 km), a partir das 10h50. Nesse mesmo dia, o primeiro setor seletivo, com 144 quilómetros, tem início às 14h50. Domingo, pelas 10h15, começa o segundo e derradeiro setor seletivo, na distância de 197 quilómetros, estando o final da prova previsto para as 13h30, em Sobral de Monte Agraço.