João Ramos falha Baja TT Sharish devido a lesão no pé
Uma lesão no pé direito que exigiu intervenção cirúrgica afasta João Ramos da quinta etapa do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno | AM 48 (CPTT). O piloto da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal não participará na Baja TT Sharish Reguengos/Mourão, agendada para os dias 11 a 14 de setembro.
A dupla formada por João Ramos e Jorge Carvalho vê-se assim obrigada a uma pausa forçada, precisamente quando o campeonato retomava após um interregno de três meses. O piloto encontra-se atualmente a cumprir um rigoroso programa de recuperação, com vista ao regresso aos comandos da Toyota Hilux T1+ Evo.
Regresso previsto para Portalegre
A equipa médica e técnica perspetiva o retorno de João Ramos para o final de outubro, mais concretamente para a BP Ultimate Portalegre 500, que decorrerá entre 23 e 25 de outubro. Esta prova representa a sexta e penúltima etapa do CPTT, integrando simultaneamente o calendário da Taça do Mundo FIA de Todo-o-Terreno.
“Depois do interregno que durou mais de três meses, estava bastante entusiasmado com o recomeço do campeonato”, confessou João Ramos. O piloto manifestou particular interesse pela prova de Reguengos, que promete reunir uma lista de inscritos de qualidade na categoria T1+, augurando “um duelo empolgante pelos primeiros lugares”.
Foco na recuperação total
Apesar da desilusão evidente, João Ramos mantém uma perspetiva construtiva face à situação. “Surgiu este imprevisto e agora só posso lamentar a falta de comparência forçada. Há que pensar positivo, centrando todo o meu empenho em ficar apto a 100 por cento, de modo a reaparecer em Portalegre”, sublinhou o piloto.
A ausência representa um contratempo significativo numa temporada já marcada por uma pausa prolongada. Contudo, a equipa da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal privilegia uma recuperação completa, evitando riscos que possam comprometer o resto da época.
Campeonato prossegue sem um dos favoritos
A Baja TT Sharish Reguengos/Mourão perderá assim um dos seus principais protagonistas, numa altura em que a competição na categoria T1+ promete intensificar-se. A ausência de João Ramos abre espaço para outros candidatos consolidarem as respetivas posições no campeonato. A recuperação do piloto torna-se agora prioritária, com todos os esforços concentrados no regresso em condições ideais para a reta final da temporada.
