João Ferreira vence Baja TT Sharish Gin

Depois de uma SS4 com um andamento ‘louco’, João Ferreira-Filipe Palmeiro (Toyota Hilux T1+) suplantar a margem que os separava de Guillaume de Mévius-Mathieu Baumel (X-Raid Mini JCW Rally 3.0i) e venceram a Baja Sharish Gin Reguengos/Mourão, com 1m49.9s de avanço para a dupla franco-belga.

É o primeiro triunfo do jovem piloto com a nova ‘montada’ em Portugal, depois da vitória ‘internacional’ na Baja Aragon. As primeiras de muitas! Depois de um começo de prova forte e um SS2 mais cauteloso, o dia de hoje foi para arrasar, não dando a mais pequena hipóteses à concorrência.

Se no SS3, Guillaume de Mévius ainda conseguiu não perder demasiado e com isso manter a liderança, neste último as margens foram grandes. No Km 25 ainda faziam jogo igual, mas no Km 50 a margem era de 15 segundos o que já chegava para vencer, mas João Ferreira dobrou o avanço nos 25 Km seguintes e daí até final foi sempre a somar.

Seth Quintero-Andrew Short (Toyota Hilux) foram segundos na prova, depois de perderem quase dois minutos para os vencedores neste último Setor Seletivo, com Gonçalo Guerreiro-Joel Lutas (Polaris RZR ProR) a assegurar o quarto posto da geral, segundo do CPTT, triunfando nos SSV/T4.

Pelo caminho já tinha ficado Yazeed Al Rajhi-Timo Gottschalk (Toyota Hilux) com o piloto a usar esta prova como treino de recuperação depois do grave acidente na Baja da Jordânia. Quanto a Henk Lategan-Brett Cummings (Toyota Hilux), venceram a SS1 na pista, mas uma penalização atirou-os para o terceiro lugar, donde não saíram até ao abandono.

Nos Challenger/T3, Daniel Silva-Gonçalo Magalhães (Taurus T3 Max) liderava à entrada da SS4, com 18.6s de avanço para Tiago Reis-Paulo Fiúza (Taurus T3 Max) mas o piloto da Transfradelos foi quarto da geral na SS4, e ganhou 44 segundos a Daniel silva, mais do que suficiente para ‘virar o tabuleiro’ a seu favor, assegurando o quinto posto da geral e o triunfo nos Challenger/T3, ficando ambos com 25.0 segundos a separá-los.

Denis Krotov-Konstantin Zhiltsov (X-Raid Mini JCW Rally 3.0i) foram sextos, em ‘terra de ninguém’, Pim Klaassen-Mark Laan (Taurus T3) foram terceiros do T3 a 8m33.5s do segundo lugar.

Rúben Rodrigues-Rui Paulo BRP Can-Am Maverick R) e Tiago Guerreiro-Carlos Paulino (Polaris Rzr Pro R), fecharam o top 10.

