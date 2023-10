João Ferreira vence Baja Portalegre 500 | AutoSport

Depois de ter passado para a liderança da classificação geral entre os automóveis no final do SS3 de hoje de manhã, a João Ferreira/Filipe Palmeiro (Mini JCW Rally Plus) precisou de gerir o andamento em relação à dupla Yazeed Al Rajhi/Timo Gottschalk (Toyota Hilix T1+) no SS4, o derradeiro setor seletivo da prova, alcançando o triunfo na Baja Portalegre 500 com 2:21.6s de vantagem sobre a dupla adversária.

Afastado da luta pela vitória depois de penalizados em 20 minutos após SS3, Nasser Al-Attiyah/Mathieu Baumel (BRX Prodrive Hunter) terminaram o SS4 a cerca de 22 segundos do tempo de João Ferreira e Filipe Palmeiro. A dupla do BRX Prodrive Hunter foi penalizada depois do setor seletivo da manhã por não facilitar a ultrapassagem de Ferreira e Palmeiro, perdendo imediatamente o segundo lugar da classificação, passando esse posto para a dupla Yazeed Al Rajhi/Timo Gottschalk.

João Dias/João Miranda (Can Am Maverick X3) fechou o pódio da classificação geral, além de terem vencido entre os T3, batendo Armindo Araújo/Luis Ramalho (Can Am Maverick X3), que até chegaram ao final do encurtado SS4 com o melhor registo de todo o pelotão.

Miguel Barbosa/Paulo Fiúza (Toyota Hilux T1+) perderam algum tempo no SS4 e viram as duplas Alexandre Pinto/Bernardo Oliveira (Can Am Maverick X3) e Adam Thomelius/Oscar Andersson (Can Am Maverick X3) ultrapassá-los na classificação geral, baixando para o sétimo posto final, a 7:42.5s de João Ferreira.

Em termos de triunfo no SS4, esse ficou, como referimos, para a dupla Armindo Araújo/Luis Ramalho, com o tempo de 1:36:09.0s, enquanto João Dias e João Miranda terminaram a 29 segundos dos adversários. O top 4 deste setor seletivo foi dominado pelos SSV T3, com Alexandre Pinto e Bernardo Oliveira e só depois ficou o primeiro T1+, com Yazeed Al Rajhi e João Ferreira a fecharem os cinco primeiros.

(em atualização)

Foto: ACP