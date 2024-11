João Ferreira soma títulos: Europeu, CPTT e agora vai atrás da Taça do Mundo de Bajas

João Ferreira e Filipe Palmeiro sagram-se Campeões Nacionais, naquele que é o seu segundo título nacional, na sequência de uma prova em que terminou no terceiro lugar.

Numa Baja TT Oeste de Portugal com percursos muitas vezes estreitos e sinuosos, as dificuldades dos T1 e T1+ foram notórias, mas João Ferreira, apesar de algo adoentado, cumpriu o plano da equipa na perfeição, e sem arriscar demasiado foi-se mantendo em posições que lhe garantiam o título.

Apesar de problemas de transmissão os terem atrasado no primeiro dia, a dupla do Mini, carro com que vai ao Dakar estrear-se na classe Ultimate, fez o que tinha a fazer para assegurar mais um título, a juntar ao Europeu que também conseguiu este ano sendo que na próxima semana vai novamente à luta na Baja da Jordânia, prova da Taça do Mundo de Bajas, onde vai lutar com o argentino Fernando Alvarez, que lidera a competição com cinco pontos de avanço para o português, isto quando faltam apenas as bajas da Jordânia e do Dubai: “Queria começar por dar os parabéns ao João Dias pelo excelente ritmo que conseguiu impor e pela sua primeira vitória. Nós gerimos a corrida de trás para a frente, atacámos quando sentimos que era necessário, mas gerimos muito e somámos os pontos necessários para a conquista do título. Quero dar os parabéns ao Filipe Palmeiro, meu navegador, que conquista o seu primeiro título absoluto. Ele é o meu braço direito e esquerdo nesta aventura e por isso é muito merecido que consiga este triunfo.”