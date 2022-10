João Ferreira ‘falha’ Baja Portalegre 500 | AutoSport

A dupla João Ferreira/ David Monteiro foi forçada a abandonar o Andalucía Rally na sequência de um acidente ocorrido no final da 1ª etapa, desta que é a derradeira jornada do FIA World Rally-Raid Championship. Piloto e navegador estão bem e não foram afetados fisicamente pelo acidente com o Mini John Cooper Works, inscrito pela X-Raid Mini JCW Team e que contava com a assistência da ARC Sport.

Um acidente que, para além de ter forçado a dupla a abandonar a prova espanhola, coloca também em causa a sua participação na Baja Portalegre 500 onde o piloto se iria apresentar já como o novo campeão nacional, para além de campeão europeu de bajas: “Chegou ao fim a nossa participação no Andalucía Rally. Vínhamos a fazer uma etapa boa.

A navegação no início era muito difícil, mas toda a gente se perdeu. Apesar disso, estávamos com um bom andamento. Depois da neutralização vínhamos a imprimir um ritmo forte e constante, sem correr riscos e a cerca de 60 ou 70 km do fim, tivemos um acidente numa vala e capotámos. Felizmente estamos bem, mas já não é possível continuar. A X-Raid e a ARC em conjunto vão reparar o carro. Obviamente que ainda não estará apto para a corrida de Portalegre”, salienta João Ferreira.

O navegador David Monteiro acrescenta que “tivemos este acidente já perto do final da primeira etapa. Nós estamos bem e o carro será naturalmente recuperado. Vamos ver o que iremos fazer no próximo ano”.