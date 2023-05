João Ferreira de MINI JCW T1+ na Baja Loulé | AutoSport

João Ferreira e Filipe Palmeiro vão estar à partida da Baja Loulé, quarta prova do Campeonato de Portugal de Todo o terreno aos comandos do novo MINI JCW T1+ da X-Raid. Depois de terem competido nestes primeiros meses de 2023 com o Yamaha T3 da X-Raid, agora é tempo de regressar aos T1: “É com grande orgulho que vos confirmo que vamos estar à partida da Baja TT Loulé ao volante do Mini JCW Plus T1+. Vai ser o primeiro contacto a sério com o carro e por isso vamos tentar adaptar-nos o mais rápido possível e aplicar a toada de evolução que tão bons resultados nos tem trazido!”