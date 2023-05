João Dias na frente da Baja TT Norte de Portugal: “a abrir a estrada, vai ser um pouco mais difícil” | AutoSport

O segundo dia da Baja TT Norte de Portugal demonstrou que, nos terrenos acidentados do norte, as viaturas da categoria T3 tem alguma superioridade diante dos imponentes T1+. Alexandre Pinto, navegado por Gonçalo Magalhães, em Can-Am, que havia sido o mais rápido no Prólogo, terminou o dia na terceira posição, sendo ultrapassados na geral por João Dias-João Miranda (Can-Am) e Tiago Reis-Valter Cardoso que são agora primeiros e segundos na geral, respectivamente: “Foi um dia complicado que começou com alguns problemas no Stella que nos fizeram cometer alguns erros de navegação. Ser o segundo carro na estrada não ajudou e tivemos algumas situações onde não tínhamos a certeza que íamos no caminho certo, Mas tirando isso tudo OK, fomos rápidos e só aliviamos um bocadinho agora nos últimos 40 km porque senti que algo não estava a 100% com o diferencial dianteiro, o que nos fez optar por gerir um bocadinho o ritmo para trazer o carro até ao fim.

Amanhã vamos à frente, a abrir a estrada, vai ser um pouco mais difícil, até porque como não temos as motas a correr há muito menos marcas. Vamos ter que estar muito mais concentrados e tentar fazer um bom trabalho”, garantiu.