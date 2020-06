Inscrições abertas para o Test Day TT

A Herdade da Ameixoeira em Alcoentre recebe, nos próximos dias 27 e 28 de junho, um Test Day TT destinado às máquinas e aos pilotos federados do melhor campeonato de todo-o-terreno da europa.

Um magnífico troço com 10 quilómetros espera os participantes que aderirem a este evento organizado pela equipa do CPKA com a colaboração da SAR – Seção de Motorismo da Sociedade Artística Reguenguense e da A2 Comunicação e o apoio das respetivas federações: FMP e FPAK.

Irão ser adotadas todas as medidas que evitem situações de risco de acordo com as recomendações da Direcção-Geral de Saúde relativamente às regras de distanciamento social, higiene e segurança exigidas em virtude da pandemia de Covid-19.

O evento, que será interdito ao público, irá repartir-se entre o dia 27 destinado aos SSV’s, Motos e Quads e o dia 28 que acolherá os Auto. As inscrições terão um custo de 75 euros para Motos e Quads, 150 para os SSV e 200 euros para os Auto.