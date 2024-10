IMSA: Filipe Albuquerque com a Wayne Taylor Racing e Cadillac Racing

Filipe Albuquerque vai voltar a disputar o Campeonato Norte Americano de Resistência em 2025 com a Wayne Taylor Racing, mas ao volante de um Cadillac V-Series.

A mudança de construtor é a grande alteração para a próxima temporada já que a equipa e o companheiro de equipa, Ricky Taylor mantêm-se inalteráveis. Will Stevens juntar-se-á ao duo luso americano em três corridas ao longo da época e Brandon Hartley será o quarto piloto nas 24 de Daytona.

A estreia de Albuquerque ao volante do Cadillac #10 acontecerá na prova inaugural do Campeonato a 25 e 26 de janeiro em Daytona.

O desafio de um novo carro para a próxima época entusiasma o piloto português: “É fantástico poder voltar aos comandos de um Cadillac, marca com a qual competi neste campeonato durante quatro anos. Regressar a ‘casa’ é sempre uma sensação muito boa. A minha primeira vitória nas 24h de Daytona à geral foi com um Cadillac. Espero que este regresso signifique regressar também às vitórias que ultimamente me têm escapado”, começou por dizer o piloto português.

“Os Cadillac foram uma pedra no nosso sapato o último ano, as lutas eram muito acesas e nem sempre saímos por cima. Por isso é uma boa sensação saber que vamos estar todos juntos na luta pelo campeonato. Sim, porque não colocar outra hipótese que não seja discutir o título: eu, o Ricky, a WTR e a Cadillac”, continuou.

“Estou muito entusiasmado por dar início a esta nova época. Espero sinceramente que seja um renascer e que consigamos ser mais felizes que as duas últimas épocas”, concluiu Filipe Albuquerque mais motivado que nunca para competir em solo americano.

A época 2025 arranca com as 24h de Daytona mas antes terá lugar os treinos de preparação para a mítica prova americana, o Roar before the Rolex 24 de 17 a 19 de janeiro em Daytona.