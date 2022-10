Hélder Oliveira de SSV na Baja TT Norte de Portugal | AutoSport

A dupla Helder Oliveira/Carlos Jorge Mendes disputa, nos próximos dias 8 e 9 de outubro, a Baja TT Norte de Portugal, competição pontuável para o Campeonato de Portugal de todo-o-Terreno AM48 onde se irá apresentar aos comandos de um Can-Am Maverick T3 inscrito e assistido pela SGS Car Racing.

“Vamos disputar a Baja TT Norte de Portugal com o Can-Am Maverick T3 com o qual seguiremos depois para o Andalucia Rally. O principal objetivo será o de nos adaptarmos o melhor possível a esta máquina e ganharmos também ritmo competitivo, de forma que seja possível apresentarmo-nos em bom nível em Espanha na etapa do Campeonato do Mundo de Rally-Raid FIA-FIM”, refere Helder Oliveira que salienta ainda: “Claro que. sendo uma prova no Norte de Portugal, mais perto de casa, tentarei, da melhor forma possível, dar espetáculo a todos aqueles e espero que sejam muitos, que acorram para acompanhar esta nova corrida”.

A Baja TT Norte de Portugal será composta por um prólogo e quatro setores seletivos, dois a disputar em cada dia. A competição arranca desportivamente no sábado de manhã com o prólogo a que se segue o primeiro setor seletivo, que vai ligar Murça a Valpaços ao longo de 58,57 km. Ainda na tarde de Sábado disputa-se o segundo troço cronometrado, no sentido inverso, mas com um percurso de 92,34 Km. No domingo os SS3 e SS4 correspondem a uma segunda passagem pelas especiais cronometradas do dia anterior.