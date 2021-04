Hélder Oliveira de Ford Ranger na Baja TT Montes Alentejanos

O Campeonato de Portugal de Todo o Terreno está a preparar-se para ter, novamente, um plantel de carros e equipas de excelência. Desta feita, está confirmada a presença de Hélder Oliveira na na Baja TT Montes Alentejanos, prova inaugural do CPTT, ao volante da Ford Ranger assistida pela MMSport.

A ideia do piloto é que esta não seja apenas uma participação esporádica, e que possa estar presentes em mais provas ao longo do ano: “um obrigado especial ao André Amaral por nos deixar ‘gozar’ a sua Ford Ranger mais uma vez”, disse.