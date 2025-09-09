Gonçalo Guerreiro lidera CPTT: segue-se a Baja TT Sharish Reguengos/Mourão

A 37.ª edição da Baja TT Sharish Reguengos/Mourão, agendada de 11 a 14 de setembro, perspetiva-se como um dos pontos altos da temporada de todo-o-terreno.

Esta quinta etapa do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno AM48, organizada pela Secção de Motorismo da Sociedade Artística Reguenguense, transporta a caravana para o coração do Alentejo.

Reguengos de Monsaraz e Mourão preparam-se para acolher uma das provas mais emblemáticas do calendário, prometendo um espetáculo de elevado nível competitivo, marcado pela dureza do terreno, pelo calor esperado e pela rica tradição alentejana.

A lista de inscritos de luxo, com reforços internacionais, antecipa já a preparação para o Rally-Raid Portugal, que se disputará ainda este mês.

A luta nacional pelo título intensifica-se

No panorama nacional, a disputa pelo título continua acesa. Gonçalo Guerreiro chega à prova no topo da classificação do campeonato e lidera também a categoria T4, enfrentando forte oposição de nomes como João Ferreira e Tiago Reis. A grande ausência nesta quinta ronda do CPTT I AM48 é João Ramos.

Nas diversas categorias, César Sequeira (T1), Eduardo Rodrigues (T2), Tiago Reis (T3), João Dias e Gonçalo Guerreiro (T4), Johannes Senders (T8) e Sérgio Mourato (T9) chegam a Reguengos na liderança, determinados a manter o seu lugar cimeiro.

Presença internacional de peso e o regresso de Alejandro Martins

A Baja TT Sharish Reguengos/Mourão deste ano promete estar ao rubro com a participação de nomes internacionais de grande prestígio. Entre os pilotos confirmados, destacam-se Yazeed Alrajhi, vencedor do Dakar 2024, Seth Quintero, Henk Lategan e o polaco Wlodzimierz Grajek, atual terceiro classificado da FIA European Baja Cup. A estes juntam-se ainda Guillaume de Mévius e Denis Krotov, pilotos da X-Raid, equipa que lidera a Taça da Europa.

Aos sonantes nomes internacionais, somam-se figuras de relevo no panorama nacional, com particular destaque para o regresso de Alejandro Martins à competição, prometendo adicionar ainda mais emoção à prova.

O traçado exigente do Alentejo

O percurso total da Baja TT Sharish Reguengos/Mourão abrange 721,63 quilómetros, dos quais 489,30 serão disputados ao cronómetro, testando a resistência de pilotos e máquinas.

O programa arranca na sexta-feira, 12 de setembro, com o prólogo em Mourão, um setor de 6,30 quilómetros que será crucial para definir a ordem de partida. Ainda na sexta-feira, os pilotos cumprirão o primeiro setor seletivo, com 65 quilómetros cronometrados. No sábado, a ação intensifica-se com a disputa de dois setores seletivos: de manhã, 130 quilómetros ligarão Granja e Alandroal, enquanto na tarde de sábado, os pilotos percorrerão 79 quilómetros entre Casas Novas de Mares e Reguengos. No domingo, pilotos e máquinas enfrentarão os mesmos setores de sábado, mas em ordem inversa, garantindo um desafio final.

Com um percurso exigente e uma lista de inscritos de luxo, a Baja TT Sharish Reguengos/Mourão 2025 reúne todos os ingredientes para ser uma prova memorável no calendário do todo-o-terreno, consolidando a sua reputação como um dos grandes eventos da modalidade. A combinação de talentos nacionais e internacionais, a par das características únicas do terreno alentejano, promete um espetáculo desportivo inesquecível para os amantes do desporto motorizado.