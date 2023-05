Francisco Barreto regressa ao CPTT na Baja TT Loulé… | AutoSport

É oficial! Francisco Barreto está de regresso ao Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno. Depois de um início de temporada onde se viu forçado a abdicar da participação nas primeiras três rondas do campeonato devido à falta de viatura para competir, o jovem piloto algarvio conseguiu recentemente firmar um acordo que lhe permite competir não só na Baja TT Loulé, mas também em várias outras provas até ao final da temporada. Em Loulé, o jovem piloto competirá ao volante de uma Ford Ranger.

Para Francisco Barreto este é “um momento de grande alegria. Começamos o ano com muita esperança de que íamos ter a melhor temporada da nossa carreira. Infelizmente, por várias situações que nos são totalmente alheias, vimo-nos numa situação em que não tínhamos viatura para competir. Temos trabalhado diariamente para conseguir assegurar um projeto interessante não só para os nossos objetivos desportivos, mas também para os nossos patrocinadores que tanto nos tem apoiado”, começou por esclarecer o piloto que voltará a ser navegado pelo experiente co-piloto, Carlos Silva.

“Esperamos que todos fiquem satisfeitos pelo trabalho que realizamos e rapidamente vamos esquecer as situações do passado recente e focar-nos em evoluir já na Baja TT Loulé, a prova de nossa casa e onde queremos desde já mostrar um andamento positivo”, deixou a garantia.

A Baja TT Loulé arranca no próximo sábado, dia 27 de Maio e tem como centro nevrálgico o Estádio do Algarve, onde ficará localizado o Parque de Assistência. A prova organizada pelo Clube Automóvel do Algarve percorrerá as mais belas zonas da serra algarvia e promete ser um sucesso desportivo. O Prólogo está agendado para sábado pelas 9h55, com uma distância total de 5,03km. No mesmo dia, pelas 14h30, disputa-se o primeiro Setor Seletivo com 165,14km, percurso este que será repetido (SS2) no domingo, pelas 12h00.