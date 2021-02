FPAK confirma adiamento da BP Ultimate Portugal Cross Country

Tal como o AutoSport adiantou ontem, a BP Ultimate Portugal Cross Country 2021 foi adiada. Eis a confirmação oficial, por parte da FPAK: “A intensidade da situação pandémica que se vive a nível nacional e internacional, bem como as inevitáveis medidas de combate ao Covid-19 e as naturais restrições que daí resultam, e cuja redução ou flexibilização não é neste momento possível antever em associação a um calendário que permita assegurar uma adequada preparação e realização da prova, forçam a organização, em articulação com a Federação Internacional do Automóvel (FIA), a Federação Internacional de Motociclismo (FIM), a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) e a Federação de Motociclismo de Portugal (FMP), a adiar a realização desta prova para uma nova data a definir”, lê-se no documento.