Ford Ranger vai Rali ao Terras D’Aboboreira ‘ganhar adeptos’ para a Baja TT Norte de Portugal | AutoSport

Ora aqui está uma excelente ideia: Nuno Madeira e Filipe Serra vão levar a espetacular Ford Ranger ao Terras D’Aboboreira, mostrar aos adeptos um pouco do que podem esperar na Baja TT Norte de Portugal, prova que este ano chega ao CPTT. É que não há mesmo melhor forma de promover a prova. Quem ‘a vir’, vai perceber…

O ano de 2022 marcará o regresso ao norte de Portugal, com a chancela do CAMI Motorsport, daquele que é considerado o melhor campeonato de TT do mundo, tornando-o mais abrangente.

Nuno Loureiro, Presidente do CAMI, aproveita a oportunidade para “agradecer à Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting pela confiança de nos deixar fazer parte deste campeonato”, revelando que a vontade do clube, que celebra o seu 15º aniversário, é colocar de pé “uma prova de referência, e acreditamos que o público do Norte irá encher as estradas.

E para que tenham um cheirinho do espetáculo que os espera em 8 e 9 de outubro, o CAMI desafiou a dupla Nuno Madeira/Filipe Serra a participarem no Rali Terras D’Aboboreira”, repto prontamente aceite, numa participação que conta, desde o início, com o apoio do Clube Automóvel de Amarante e, em especial do seu Presidente, António Jorge.

Para Nuno Madeira, “o principal objetivo é cativar o público do rali a estar presente na próxima Baja TT Norte de Portugal”, estando grato ao CAMI, em especial ao seu Presidente, Nuno Loureiro, pelo “privilégio de termos sido escolhidos para esta função. Sabemos que a Ford Ranger é um carro muito especial e iremos fazer de tudo para que o público se sinta entusiasmado a estar presente na Baja TT Norte de Portugal”.

Já Filipe Serra fez questão de referir que “a Ford Ranger é um carro muito especial, adapta-se muito bem aos traçados dos ralis, e temos a certeza de que a nossa passagem não será indiferente ao público, como já sucedeu nos 2 ralis que participamos em 2021”.

O Rali Terras D’Aboboreira vai para a estrada nos dias 15 e 16 de abril.