Filipe Palmeiro: “Portalegre é aquela corrida que estamos à espera o ano inteiro”

Filipe Palmeiro ‘jogou’ este fim de semana em casa num ano que ainda está longe de terminar com a dupla a ter pela frente provas importantes que vão decidir o campeonato, a Baja Oeste no CPTT, sendo que também estão na luta pela Taça do Mundo de Bajas: “este ano Portalegre foi difícil, tivemos muitas peripécias é daquelas corridas que pensamos que está tudo bem e de repente acontece qualquer coisa, tivemos muitas situações, perdemos muito tempo conseguimos fazer pontos para os dois campeonatos, CPTT e Taça do Mundo de Bajas, estávamos a 20 pontos do 1º lugar estamos a 10, o que nos dá alento” começou por dizer Palmeiro que falou da ‘sua’ Portalegre: “é aquela corrida que estamos à espera o ano inteiro. De resto, temos tido muitas provas este ano, mas por ouro lado vamos chegar ao Dakar com o máximo de preparação possível. Novembro é intenso de provas, mas depois é descansar em dezembro para chegar ao Dakar a 100% para nos tentarmos bater com os melhores…”