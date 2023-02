Fazer TT em Portugal é (ainda) um luxo: mas há quem o esteja a ‘minar’… | AutoSport

Paulo Fiúza, desde as duas últimas provas do ano passado, dá uma ajuda aos organizadores e à FPAK na elaboração dos Road Book do CPTT. Com a sua experiência de terreno, melhora muito a qualidade da informação dos Road Book e isso, claramente minimiza os riscos que os concorrentes encaram, se seguirem à risca o que ‘dita’ o Road Book: “Com estes novos carros os perigos 1 e 2 que existiam deixam de fazer sentido para os T1+, pois esses passam bem os obstáculos, mas esses perigos continuam a existir para os carros chamemos-lhes ‘convencionais’, T1, T2, T3, T8 e agora T9, e tudo isto é também um desafio para os organizadores”, começou por explicar, chamando depois a atenção para um problema crescente no TT, que têm levado cada vez mais à criação de ‘Slow Zones’: “cada vez há mais propriedades e os donos deixam passar a prova, mas com limites, para não destruírem as estradas. Temos de levar isso em conta e cada vez vai ser mais complicado. Na semana antes desta prova de Beja fui fazer o levantamento do Road Book e ficámos a saber que já lá tinham andado indivíduos de mota a treinar.

E um deles entrou por um campo que estava semeado à procura da estrada pelo que o proprietário estava mesmo muito chateado. Isso é um problema e um grande desafio para os organizadores, que devem fazer tudo para não deixar passar para fora a informação dos percursos, para evitar situações como esta”, disse Paulo Fiúza, alertando para uma questão que se está a tornar muito complicada: quem ‘chateia’ proprietários de terrenos está a minar um desporto que todos gostam e a colocar pregos no caixão da modalidade. E é preciso que abram os olhos…