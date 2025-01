ESC Online | Baja TT Montes Alentejanos ‘lança’ Todo-o-Terreno

A ESC Online | Baja TT Montes Alentejanos é hoje apresentada às 19h00 no Casino do Estoril, numa transmissão que pode ver aqui em direto, num evento que ‘lança’ os campeonatos de Todo-o-Terreno de 2025.

Faltam 15 dias para o arranque dos Campeonatos de Todo-o-Terreno da FPAK e FMP 2025, e entre as várias entidades, pilotos e parceiros, destaca-se a presença dos pilotos João Ferreira, Gonçalo Guerreiro e Tiago Reis, entre vários outros. Os seus carros que vão estar em exposição no Casino Estoril durante todo o dia de quinta-feira, lançando assim da melhor maneira a edição deste ano.

No entanto, todos os interessados e aficionados do todo-o-terreno, podem assistir à apresentação em direto, em modo LIVE STREAMING, aqui no AutoSport, no link abaixo.

Recorde-se que a ESC Online | Baja TT Montes Alentejanos, organizada pelo CPKA, estreou-se 2020 e tem, ao longo destes cinco anos, mostrado ser do agrado tanto dos concorrentes como do público, não só de Beja, cidade que acolhe esta prova, mas de todos os amantes do todo-o-terreno.

Para Humberto Silva, Presidente do CPKA “é uma vez mais com agrado e orgulho que anunciamos a 5ª edição da ESC Online | Baja TT Montes Alentejanos. Iremos apresentar as principais novidades desta competição, que todos os anos, felizmente tem conseguido surpreender. A lista de convidados é grande. Contaremos com a presença de todos os que se poderem juntar a nós, incluindo as principais entidades que nos têm permitido ano após ano, poder organizar esta competição, sem eles não seria de todo possível. A todos o meu muito grato reconhecimento e agradecimento.”