ESC Online/Baja TT Montes Alentejanos: Beja aquece motores para a abertura do CPTT

Foi apresentada a ESC Online | Baja TT Montes Alentejanos, prova de abertura dos campeonatos de Todo-o-Terreno de 2025. Realiza-se a 15 e 16 de fevereiro, conta, como referido, para o CPTT e CNTT, numa competição que conta com sete provas.

Depois de se ter estreado em 2020, ainda como Baja TT Vindimas do Alentejo, a ESC Online | Baja TT Montes Alentejanos, vai para a sua sexta edição, num evento que conquistou o seu lugar na competição, destacando-se como uma das provas mais elogiadas, tanto pelos concorrentes, como pelo público.

Joaquim Capelo, Diretor de Prova revelou que a prova terá dois Setores Seletivos, o mesmo, com cerca de 170 Km, repetido no sábado e no domingo. Uma novidade: o prólogo da Baja TT Montes Aletejanos, tem 10 Km, mas é secreto, não irá ser reconhecido pelos concorrentes.

Segundo Joaquim Capelo a prova realiza-se na zona habitual à volta de Beja: “temos as verificações na quinta-feira, o prólogo na sexta-feira e setor seletivo 1 no sábado, o Setor seletivo 2 no domingo. O percurso é igual quer para autos ou para os SSV e Motos.

É um percurso rápido, com bom piso, para já sem muita lama, e assim ficará se a chuva não piorar. É um percurso com bom piso, rápido em mais de metade do percurso, mas depois temos uma zona mais encadeada, uma zona mais lenta, com poucos quilómetros, mas mais lenta e estreita com muita técnica. São estas as características do percurso, que como sabem, é secreto para os concorrentes”

Presentes na apresentação estiveram, entre outros, Tiago Reis, ex-campeão nacional, que já venceu esta prova três vezes, em 2020, 2021 e 2024: “este ano não vamos fazer o campeonato nacional, o nosso plano e objetivo e foco é o Europeu de Bajas, por isso vamos só correr nesta prova de Beja do nacional, que é uma das minhas provas preferidas, eu gosto muito de Beja, que já venci, e para mim é um orgulho regressar a Beja porque gosto muito da prova e aproveito para fazer um pequeno teste para europeu”, disse.

Presente esteve também Gonçalo Guerreiro, acabado de fazer um grande brilharete no Dakar, em que foi segundo nos SSV, e logo na estreia. Este ano, volta ao CPTT, depois de ter sido quinto em 2024: “vamos tentar fazer o nosso melhor como fazemos sempre, e temos feito ao longo dos anos. Ao fim e ao cabo aquilo que eu mais gosto é andar de carro e dar sempre o meu melhor em todas as provas. Não creio que o segundo lugar no Dakar me tenha colocado mais pressão, até acho que estou um pouco mais livre nesse sentido. Já mostrei aquilo que tinha a mostrar, não tenho nada a provar. Quanto a esta prova é uma das minhas provas favoritas, a Baja Montes Alentejanos organizada pelo CPKA é uma das provas mais completas do campeonato. Tem todos os tipos de traçados, rápido às vezes enrolado e interessante. Eu gosto. Portanto, vou acelerar o meu carro com a minha equipa, a JB Racing”, disse.

Calendário CPTT 2025

13 a 16 de Fevereiro – Esc Online | Baja Montes Alentejanos

21 a 23 de março – Baja Escuderia Castelo Branco

25 a 27 abril – Baja TT Norte

23 a 25 maio – Th Clothes Raid Ferraria

11 a 14 de setembro – 37ª Baja TT Sharish Reguengos/Mourão

23 a 25 outubro – BP Ultimate Baja Portalegre 500

21 a 23 novembro – Baja Lagos