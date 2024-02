ESC Online Baja TT Montes Alentejanos apresentada no Casino Estoril | AutoSport

O átrio principal do Casino Estoril foi o cenário escolhido para a apresentação oficial da ESC Online Baja TT Montes Alentejanos 2024, jornada de abertura dos Campeonatos de Todo-o-Terreno da FMP e FPAK. Um animado e descontraído evento que acolheu entidades e parceiros da prova alentejana a que se juntaram dezenas de convidados com destaque para o mediático piloto Bernardo Sousa e o cantor Luís Represas, padrinho do evento.

A ESC Online Baja TT Montes Alentejanos, organizada pelo CPKA – Clube de Promoção de Karting e Automobilismo estreou-se 2020 e tem, ao longo destes quatro anos, demonstrado um elevado nível organizacional e evidenciado ser do agrado tanto dos concorrentes como do público, não só de Beja, cidade que acolhe esta prova, mas de todos os amantes do todo-o-terreno.

Sobre a edição 2024 da prova, Humberto Silva, presidente do CPKA salientou que “esta é uma edição totalmente renovada a nível de traçado. É uma prova que mantém a essência de ser rápida com um percurso bonito, direi mesmo, que é fantástico. Paulo Fiúza, responsável por conferir o roadbook, já nos confidenciou que este é o melhor traçado de sempre. Estamos por isso seguros de que esta prova tem tudo para ser novamente um êxito”.

Paulo Arsénio, presidente da Câmara Municipal de Beja, cidade que acolhe a ESC Online Baja TT Montes Alentejanos referiu que “esta prova tem um impacto desportivo e económico muito forte no concelho. Ter uma prova de referência nacional no nosso território, que recuperámos depois da prova ter estado ausente de Beja durante quase duas décadas, é muito bom e nós temos condições formidáveis para este tipo de corrida. O testemunho não é do Presidente da Câmara Municipal de Beja, é dos próprios concorrentes que ano após ano afirmam que este é dos percursos mais espetaculares. Há também um forte impacto do ponto de vista económico. Temos a nossa restauração e hotelaria lotadas durante todos os dias de prova. Esta competição é um dos acontecimentos mais impactantes na realidade económica do concelho de Beja. Tínhamos perspetiva que o impacto começasse por ser pequeno, mas começou logo com alguma dimensão e, de facto, o prestígio que tem granjeado e a qualidade associada à sua organização têm feito com que esta prova tenha, ano após ano, um impacto ainda maior no território”.

À chamada não faltaram pilotos e co-pilotos das competições Moto, Quad, SSV e Auto como foi o caso de Gonçalo Guerreiro, Henrique e João Lourenço, Nuno Madeira, Pedro Carvalho, Nuno Tordo, Filipe Cachopas, Tiago e Nuno Melancia, Rui Madeira, entre dezenas de outros pilotos e convidados que puderam assistir à apresentação das diversas novidades desta competição que conta pelo segundo ano consecutivo, com a ESC Online como o seu principal patrocinador, sendo também um dos principais parceiros do CPKA no Rally de Lisboa: “É um prazer estar com esta organização. É uma organização que tem muito fulgor no desporto automóvel. A ESC Online foi pioneira no desporto automóvel. Na nossa indústria o futebol é muito importante, mas esta não vive só do futebol e a ESC Online como uma empresa também de entretenimento deve diversificar. Esta aposta na Baja é uma aposta ganha e achámos que devíamos reforçar esta parceria. Há muita gente a seguir o desporto automóvel e nas bajas há muita emoção, muita gente nova que vai em família para se divertir e essa é uma área de entretenimento onde nós queremos estar”, salienta Bruno Serra, Marketing Manager da Estoril Sol Digital.

O piloto Bernardo Sousa e antigo concorrente do ‘Big Brother Famosos’, que recentemente participou no programa ‘Dança com as Estrelas’ da TVI será uma das grandes novidades desta edição já que irá retomar a sua atividade desportiva competindo no Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno com o apoio da ESC Online nesta prova.

A ESC Online Baja TT Montes Alentejanos disputa-se de 29 de fevereiro a 3 de março. O dia 29 de fevereiro está reservado para a realização de um Shakedown num traçado de 4,5 km. A prova arranca desportivamente na sexta-feira, com a disputa de um prólogo com 7,43 km no local habitual, localizado junto do Campo de Tiro na Herdade “Cabeça de Ferro”. Na sexta-feira decorrerá também a apresentação oficial de todos os concorrentes a partir das 20:00 horas no Pódio do evento, que fica localizado no Parque de Feiras e Exposições de Beja, mais conhecido pelo “Parque da Ovibeja”, que este ano promete ser bem mais espetacular que nos anos anteriores.

Em ambos os dias do fim-de-semana, os mais de 180 concorrentes vão ter pela frente a um setor seletivo 140,61 km. A prova terá um total de 359,90 km dos quais 288,65 serão disputados ao cronómetro.