ESC Online Baja Montes Alentejanos: Chuva de estrelas no arranque do Todo-o-Terreno nacional

A ESC Online Baja Montes Alentejanos 2025, a prova que marca o início do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno AM | 48, apresenta uma lista de inscritos de luxo, com destaque para a presença de sete viaturas da categoria T1+, e muitos outros nomes sonantes nas categorias T1, T3 e T4.

Entre os destaques da Lista de Inscritos, na Categoria T1+ destaque para o campeão nacional, João Ferreira, com o seu Mini JCW Rally 3.0d da X-raid, numa lista que conta ainda com João Ramos, Francisco Barreto e o espanhol Luís Recuenco em Toyota Hilux, Alejandro Martins em Mini JCW Rally Plus, e as estreias de Pedro Dias da Silva em Ford Ranger e do piloto holandês Dave Klassen em Red Revo.

Na Categoria T1, o campeão nacional Edgar Condenso, em Ford Ranger, é o piloto a bater, num plantel que conta ainda com Lino Carapeta, Nuno Madeira, José Rogeira e Jorge Cardoso, todos em Ford Ranger, Miguel Casaca em Volkswagen Amarok, Joel Marrazes em Mercedes Benz V 230 TD, Hugo Raposo em Nissan Proto, e as estreias de Vítor Figueiredo em Mini Cooper D Proto e do holandês Jasper Herman em Red Lined VK 50.

Na Categoria T3, contam-se os ex-campeões nacionais Miguel Barbosa e Tiago Reis, ambos em Taurus, são os destaques, com Nuno Matos em VW Amarock, o Campeão Nacional SSV FMP, Pedro Santinho Mendes em Can Am Maverick X3, Pedro Carvalho e Paulo Rodrigues também em Can Am Maverick X3, Mário Franco em Yamaha, Alexandre Franco em X-Raid Turbo Prototype, Daniel Silva e Edgar Reis em Taurus, Filipe Nascimento num PH Sport Zephyr e João Rato num GPR 24.

Já na Categoria T4, o campeão nacional T3 2024, João Dias, competirá aos comandos de um Can Am Maverick X3, tendo como principal adversário Gonçalo Guerreiro em Polaris Pro R. Luís Cidade e Herlander Araújo, com Can Am Maverick X3, são as grandes novidades.

No T8 o campeão Johannes Senders, agora em Fiat Fullback Proto, terá como principais adversários Cláudio Carapeta em Bowler Willdcat Proto e Filipe Cachopas em BMW 346L Proto. Na Categoria T9, o campeão Sérgio Mourato terá a companhia da única piloto feminina, Leonor Barreto, em Nissan Pickup 2.7 TDi. Na Categoria T2, o estreante Jorge Franco competirá com um Nissan Navara D22, um carro com um histórico familiar.

Quanto aos detalhes da prova, a ESC Online Baja TT Montes Alentejanos terá o seu início a 14 de fevereiro, com um prólogo de 10 km, que será mantido em segredo até ao momento da prova, localizado junto ao Campo de Tiro na Herdade “Cabeça de Ferro”. O prólogo terá transmissão em direto na internet, assim como a fotografia de grupo dos concorrentes, que será realizada na sexta-feira à noite, no pódio do evento, no Parque de Feiras e Exposições de Beja. A competição terá um total de 420,78 km, com 349,84 km cronometrados, divididos por duas etapas, cada uma com um troço de 169,85 km, a serem disputadas no sábado e no domingo.

