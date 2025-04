Edgar Reis volta aos pódios dos T3 na Baja TT Norte de Portugal: “prova boa, dura, mas boa”

Edgar Reis e Fábio Ribeiro saíram da Baja TT Norte de Portugal com motivos para sorrir. A dupla, que compete ao volante de um Taurus T3 Max, terminou a prova com um sólido sexto lugar à geral e garantiu o segundo posto na competitiva categoria T3.

Numa edição que levou a caravana do CPTT a percorrer setores seletivos exigentes pelos concelhos de Macedo de Cavaleiros, Murça, Valpaços e Vimioso, a equipa conseguiu manter um ritmo consistente, ultrapassando sem grandes percalços as dificuldades do percurso.

No final da prova, Edgar Reis partilhou com o AutoSport a sua satisfação com o desempenho: “Foi um balanço positivo. Conseguimos terminar em sexto da geral e segundo dos T3. Foi uma prova boa, dura, mas boa”, afirmou.

Sobre o ambiente competitivo que se vive esta época no Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, o piloto não tem dúvidas:

“O campeonato está competitivo, tem muitos carros em diversas categorias e aqui nos T3, no T4, tem muitos carros”, sublinhou, realçando o crescimento e a qualidade do pelotão.

Quanto ao que vem aí, Edgar Reis revelou que o plano passa por manter o foco no campeonato, estando ainda a ser ponderada a participação numa outra prova. “É continuar a fazer o campeonato. Devemos fazer a prova do ACP, estamos a estudar, mas se calhar devemos fazer essa prova e o campeonato”, adiantou.

Com mais este pódio conquistado, Edgar Reis e Fábio Ribeiro seguem confiantes para o que resta da temporada, determinados em continuar a somar bons resultados e a afirmar-se entre os mais fortes do T3.