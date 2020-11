DGS sobre Baja Portalegre 500: “em princípio não daremos parecer favorável…”

De acordo com declarações de Graça Freitas, Diretora-Geral da Saúde, não deverá dar parecer favorável à realização da Baja Portalegre 500, tendo em conta a evolução da pandemia da Covid-19. Questionada durante a habitual conferência de imprensa relativamente à realização da prova, Graça Freitas não só referiu não ter conhecimento de nenhum pedido da organização mas não deixou de dizer: “em princípio não daremos parecer favorável. Temos pena, porque alguns eventos merecem todo o carinho e todo o apoio, mas estamos numa situação excecional e temos que ter medidas excecionais”, acrescentando que “as próximas semanas serão de grandes restrições”.

Como se sabe, o ACP tem previsto realizar a prova sem público, e com imensas restrições e condições para quem marcar presença no evento – por exemplo teste negativo 96 horas antes da chegada a Portalegre – mas agora, perante isto resta esperar por informações oficiais, sendo que estas declarações, convém lembrar referem “em princípio não daremos…”. Vamos ver no fim…