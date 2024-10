David Carreira e a Baja Portalegre 500: “até um mini-furacão já apanhei, este ano, mais preparado”

Em 2022, depois de vários anos a seguir a Baja Portalegre 500 como espetador, David Carreira pôde, finalmente, passar para o lado de ‘dentro’ e viver as emoções da prova como piloto. ‘Sobreviveu’ ao desafio e agora quer fazer ainda melhor com o Can-Am inscrito no Evento Nacional, motivado pelo pódio na recente Baja TT Sharish Gin. “Recordo-me que foi uma das provas mais duras que fiz na vida. Partimos várias correias, passámos por imensas dificuldades, até um mini-furacão que encurtou uma etapa… mas chegámos ao fim! Este ano, quero tentar subir mais um degrau em termos de competitividade, mas preparado para a dureza que vamos encontrar”, disse David Carreira.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros