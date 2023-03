Curso de Navegadores de Todo-o-terreno este fim-de-semana no Bombarral | AutoSport

O Kartódromo do Bombarral vai receber, nos dias 18 e 19 de março, o primeiro curso de Navegadores de Todo-o-terreno promovido pela FPAK e conduzido pelo experiente Paulo Fiúza. O objectivo desta formação visa dotar os novos navegadores de competências para fazer frente às exigências das provas nacionais e internacionais de todo-o-terreno.

Com a segurança a ser o foco principal de todas as provas, este curso será certamente uma mais-valia, não só para os navegadores, mas também para os pilotos. Desta forma, a formação vai incidir numa componente teórica e outra prática. A parte teórica terá o seu foco na regulamentação, sinalética, leitura de roadbooks, funcionamento do Stella, ética desportiva e ainda como agir em caso de acidente. A componente prática será uma simulação de corrida em veículos de competição.

Serão 17 os participantes que enfrentarão a parte teórica no sábado e a parte prática no domingo.