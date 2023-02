CPTT, Armindo Araújo: “será um ano desafiante a todos os níveis” | AutoSport

A Baja TT Montes Alentejanos dará início à temporada 2023 do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno e à estreia do novo projeto de Armindo Araújo com o Can-Am T3 da Santag Racing.

Após algumas participações pontuais, o piloto de Santo Tirso estará, este ano, à partida das sete provas do calendário de um campeonato que representa para si um enorme desafio. “É com enorme orgulho e com grande motivação que estarei à partida da primeira prova deste novo projeto no todo-o-terreno com a equipa Santag Racing.

A experiência, que tivemos juntos em Portalegre, abriu as portas para um novo desafio e 2023 será, sem dúvida, um ano desafiante a todos os níveis. A minha motivação e ambição, assim como a do Luís Ramalho e toda a equipa é enorme e, depois do teste que fizemos com o nosso Can-Am na passada semana, estamos bem preparados para o arranque da temporada”, começa por dizer Armindo Araújo.

Naquele que considera “o ano zero”, Armindo Araújo parte para a prova, organizada pelo Clube de Promoção de Karting e Automobilismo, sem qualquer preocupação em termos de resultados. “Sendo praticamente tudo uma grande novidade para mim, e pelo desconhecimento que tenho das provas e dos meus adversários, parto para esta Baja dos Montes Alentejanos sem qualquer objetivo em termos de classificação. É importante este ano assimilarmos o máximo de conhecimento das provas e do carro e, por isso, o nosso foco principal é esse. Lógico que, como fazemos sempre em todas as provas que participamos, tentaremos andar o mais rápido possível, mas sem pensar no resultado final”, afirma.

A Baja TT Montes Alentejanos terá início na sexta-feira, dia 24, com a realização do Prologo de 7.26 km, localizado a uma dezena de quilómetros do centro de Beja. Para o dia seguinte, sábado, está reservado o primeiro SS (Sector Seletivo) de 145,5 km, que voltará a ser percorrido no dia de domingo, completando assim os quase 300 km cronometrados.