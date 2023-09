CPTT: VW Amarok Proto é o novo projeto de Nuno Matos | AutoSport

O líder do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno (CPTT) na categoria T8, Nuno Matos, tem apresentado viaturas diferenciadas e competitivas que lhe permitiram, ao longo dos últimos anos, somar triunfos e títulos. A partir de agora, o portalegrense passa a competir num Volkswagen Amarok PROTO, inserido na categoria T3.

Nuno Matos passa assim a competir na supercompetitiva categoria T3, numa viatura PROTO da nova versão do Volkswagen Amarok, que recebeu recentemente uma versão que promete continuar a marcar pela diferença no seu segmento no mercado nacional e internacional.

Há semelhanças de outros projetos do piloto, o Volkswagen Amarok PROTO foi totalmente desenvolvido em Portugal e contará com um motor da marca germânica. Os habituais parceiros e patrocinadores que o piloto possui há vários anos não faltaram à chamada e por isso, Nuno Matos, navegado por Ricardo Claro, abdicam da luta pelo título na categoria T8 e vão já dar início a esta nova aventura:

“Naturalmente que é com imensa pena que deixamos para trás o trabalho que desenvolvemos para conseguir estar na frente da categoria T8, mas, na verdade, esta era uma oportunidade muito interessante para nós a pensar no futuro, e tivemos de a agarrar com unhas e dentes. A luta na categoria T8 estava a ser muito interessante e por isso sabemos que o título ficará em boas mãos”, começou por destacar o piloto antes de virar o foco para o futuro.

“É um enorme orgulho apresentar esta viatura, um Volkswagen Amarok PROTO, que está 100% alinhado com o nosso trajeto no Todo-o-Terreno e que acreditamos que vai ser competitivo. Esta viatura possui características muito particulares que o público vai ficar a conhecer em breve, estando toda a equipa a trabalhar arduamente para estar presente, na quinta ronda do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, a Baja TT Sharish Reguengos. Estamos muito entusiasmados com o desafio e muito agradecidos a todos os nossos parceiros que, mais uma vez, confiaram em nós e apoiaram este projeto”, afirmou.

Recorde-se que o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno é composto por um total de sete provas, estando ainda por realizar três eventos: Baja TT Sharish Reguengos / Mourão / Redondo ( 22 a 24 de setembro), Baja TT Oeste (6 e 8 de outubro) e Baja Portalegre 500 (27 e 28 de outubro).