CPTT: Tudo apostos para o arranque da Baja TT Montes Alentejanos | AutoSport

A Baja TT Montes Alentejanos arranca hoje, está já tudo preparado para dar início à competição que vai contar com uma interessante lista de inscritos na prova que marca o arranque dos Campeonatos Nacionais do Todo-o-Terreno tanto da FPAK como da FMP.

ONDE VER:

ZE1/ZE2 – Cabeça de Ferro – Prólogo e início e final do SS – Poderá encontrar 2 zonas para ver o Prólogo e o Setor Seletivo, com boa visibilidade.

Sábado: 1ª Moto – 08:00 / 1º Auto – 09:45

Domingo: 1ª Moto – 08:00 / 1º Auto – 13:00

Acesso: Seguir pela EN 2 Beja – Castro Verde e sair na saída para o Aterro Sanitário / Carreira de Tiro. Daí, seguir as placas indicativas que levam às ZES, bem como ao prologo dos autos e zonas de Partidas e Chegadas.

ZE3 – Zona Espetáculo de Entradas – Junto ao cemitério de Entradas, poderá ver os concorrentes numa zona técnica de boa visibilidade.

Sábado: 1ª Moto – 08:44 / 1º Auto – 13:44

Domingo: 1ª Moto – 8:44 / 1º Auto – 13:44

Acesso: Seguir pela EN 2 Beja – Castro Verde e sair na saída para Entradas. Daí, seguir as placas indicativas que levam à ZE

ZE4 – Albernoa – Junto ao cemitério, poderá apreciar os concorrentes numa passagem junto à povoação de Albernoa, numa zona a descer com boa visibilidade. STOP para prova FMP,

Sábado: 1ª Moto – 09:24 / 1º Auto – 14:24

Domingo: 1ª Moto – 09:24 / 1º Auto – 14:24

Acesso: Seguir pela EN 2 Beja – Castro Verde e sair na saída para Abernoa. Daí, seguir as placas indicativas que levam à ZE no sábado.

Desportivamente a prova arranca no sábado de manhã pelas 8 horas com um Setor Seletivo de 118 quilómetros para Motos, Quads e SSV. Segue-se o prólogo para os automóveis, com 5,56 km cronometrados. Ainda no sábado os concorrentes dos automóveis realizam um Setor Seletivo com 156kms. No domingo o Setor Seletivo de 156kms será disputado a partir das 8 horas da manhã por Motos, Quads, SSV e Autos.

