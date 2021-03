CPTT: Trocas de datas ‘embrulham’ campeonato

O Campeonato de Portugal de Todo o Terreno vai arrancar a meio de maio com a Baja TT Montes Alentejanos e prosseguir no fim desse mesmo mês com a Baja de Loulé, mas a partir daí está tudo ainda muito indefinido. A BP Ultimate Baja TT ACP foi remarcada para setembro, mas para lá disso está muito ainda indefinido.

De 14 a 16 Maio realiza-se a Baja TT Montes Alentejanos, que também vai ter Motos, Quads e SSV, a 28/30 Maio, a Baja de Loulé, também com Motos, SSV e Quads, sendo que a 16/21 de setembro é agora a nova data da prova da Taça do Mundo de Cross Country, a BP Ultimate Baja TT ACP.

De resto há muitas indefinições e tudo ainda a ser estudado. A passagem da prova do ACP para setembro veio complicar a data que estava pensada para a Baja TT, ‘pensada’ para 17/19 de setembro.

Quanto à Escuderia Castelo Branco, só deverá ‘fazer’ uma prova de TT, e não será nas zonas quem tem realizado as suas provas, Pinhal/Sertã, Proença-a-Nova e Vila Velha de Ródão. A ideia é vir mais para sul, mas tudo está a ser preparado. Seja como for, a data pensada é 8 a 10 de outubro, sendo que nada está fechado até se tornar oficial.

Seja como for, em termos oficiais, estão pensadas sete provas, contando que a Escuderia Castelo Branco faz as duas, o que é pouco provável suceder. Portanto o CPTT poderá ter apenas seis provas. Seja como for há que aguardar pelas definições e ainda há muitas para fazer, pois convém recordar que este calendário é para ser agilizado com o das Motos, SSV e Quads da Federação de Motociclismo de Portugal, pelo que é sempre mais complicado de fazer.

Calendário provisório

Sem data Baja TT ECB 1 ?????

14/16 Maio Baja TT Montes Alentejanos motos

28/30 Maio Baja De Loulé motos

Sem data Baja TT CApital dos Vinhos de Portugal

16/21 Setembro BP Ultimate Baja TT ACP

Sem data Baja TT ECB 2

28/30 outubro Baja TT Portalegre