CPTT, Tiago Reis vence Baja TT Montes Alentejanos | AutoSport

Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hillux T1+) venceram a Baja TT Montes Alentejanos depois de triunfar também na SS2, terminando com um avanço de 3m49s para João Ramos/Jorge Carvalho (Toyota Hillux T1+). Terceiro lugar para João Dias/João Miranda (BRP-Can Am Maverick), que venceram o T3, 48.4s na frente de Armindo Araújo/João Pedro Ré (BRP Can Am Maverick X3), que foram segundos da categoria, quartos da geral.

Quinto posto para Alexandre Pinto/Bernardo Oliveira (BRP Can Am Maverick X3), que ficaram a 37.3s de Armindo Araújo no quinto lugar da geral, terceiro do T3. Logo a seguir ficaram classificados, no sexto posto da geral, os vencedores do T4, João Monteiro/Nuno Morais (BRP Can Am Maverick T4).

Sétimo lugar para José Luis Garcia/Samantha Montiel (Mini John Cooper Works Rally T1), que eram nonos no final da SS1. O top 6 foi exatamente o mesmo que no final do SS1, o que mudou, e muito, foram as diferenças com, por exemplo, Tiago Reis a converter um avanço de 44.0s em 3m49s para o segundo classificado.

Bernardo Sousa/Hugo Magalhães (BRP Can Am Maverick X3 T3) foram oitavos, perdendo uma posição face ao primeiro dia, Francisco Guedes/Joel Lutas (BRP Can Am Maverick X3 T3) foram nonos, ganhando uma posição face ao dia de ontem, com a ‘fava a sair a Alejandro Martins/David Monteiro (MINI JCW Plus), que desistiram. A fechar o top 10 ficaram Miguel Barbosa/Luís Ramalho (Taurus T3) que no primeiro dia tinham terminado em 12º.

Mais info assim que possível.

Tempos Online – CLIQUE AQUI