CPTT, Tiago Reis: “tentar meter-me na luta…” | AutoSport

Tiago Reis regressa este fim-de-semana à competição, com a participação na primeira prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno (CPTT), a Baja TT Montes Alentejanos, a disputar na região de Beja, entre os dias 24 e 26 de fevereiro.

A temporada do piloto de Famalicão vai começar ao volante de um carro igual ao que disputou a temporada passada, da categoria T1, isto porque a carrinha com que tem planeado fazer toda a temporada, uma Toyota Hilux T1+, não chegou a tempo desta primeira prova do calendário: “Queríamos muito já ter o novo carro e lutar em pé de igualdade com os nossos adversários nesta primeira prova mas não será possível.

A solução que a Overdrive nos colocou é a de fazer a Baja Montes Alentejanos neste carro da categoria T1, e aqui estamos, para defender os nossos patrocinadores, dar o nosso melhor e procurar amealhar pontos nesta primeira corrida, que nos sirvam para o campeonato”.

Tiago Reis enfrenta a temporada com o objetivo de lutar pelo Campeonato Nacional e por um título que já foi seu. “Nós somos feitos de muita ambição, vamos dar o nosso melhor, sabemos que no desporto automóvel há muita imprevisibilidade e condicionantes do carro que nem sempre controlamos, estamos muito focados e vamos procurar andar sempre na luta pelas corridas, é esse o nosso compromisso este ano”.

Apesar de em Beja não ter um carro de última geração, Tiago Reis promete “tentar meter-me na luta” embora considere que “esta é uma prova ao jeito dos T1+” mas “nós vamos dar o nosso melhor, sem expetativas, até porque só um dia antes da corrida vamos ter o primeiro contato com o carro”.

Ao lado de Tiago Reis continua o navegador Valter Cardoso e a estrutura do Team Transfradelos será o apoio mecânico e logístico da equipa ao longo do ano.

A Baja TT Montes Alentejanos começa no dia 24 de fevereiro, sexta-feira com o Prólogo e prossegue nos dias de sábado e domingo, com dois setores seletivos de 145km.