CPTT, Tiago Reis: na próxima prova já deve ter a nova T1+ | AutoSport

Ao volante de uma Toyota Hilux T1, Tiago Reis foi segundo fazendo uma boa operação de campeonato, lutando pela vitória até ao final: “Sabíamos que seria difícil lutar com as T1+ dos nossos adversários, mas demos sempre o nosso melhor, imprimindo um bom ritmo até ao último SS, mas já com cerca de 100 Km percorridos, rebentou um tubo de travões e sentimos problemas com por isso. Optámos por um ritmo que nos permitisse manter a posição, somando pontos importantes para o campeonato, o que era o nosso primeiro objetivo em Beja. Acabamos por sair satisfeitos, fizemos uma boa corrida”.

Na próxima prova, a Baja TT da Extremadura, Tiago Reis conta já ter um novo carro da categoria T1+ “uma evolução que nos colocará em pé de igualdade com os nossos adversários e que nos permitirá estar mais perto das vitórias”.